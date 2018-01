Morales vem ao Brasil negociar preço do gás O presidente da Bolívia, Evo Morales, chega a Brasília nesta quarta-feira, dia 14, para uma visita oficial ao governo brasileiro. As negociações entre a boliviana YPFB e a Petrobras sobre o preço do gás vendido ao Brasil deverão dar o tom das conversas de Morales com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo uma agenda preliminar fornecida pela embaixada da Bolívia no Brasil, Morales deve chegar a Brasília na manhã de quarta. Por volta das 10 horas, ele deverá ser recebido por Lula no Palácio do Planalto e, às 11 horas, os dois presidentes terão uma reunião de trabalho. Posteriormente, está previsto um pronunciamento à imprensa, sem lugar ainda definido. Depois dos compromissos oficiais em Brasília, é provável que Morales siga viagem para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Mas essa parte do roteiro do presidente boliviano não está fechada.