Moratória argentina pode abrir precedente, diz analista A moratória da Argentina não é surpresa e os mercados não devem reagir agressivamente, mas o risco vem do fato que poderá criar um perigoso precedente a outros países, diz Pierre Laurent, economista do CDC Ixis, em Londres. Alguns dealers expressaram preocupação nesse sentido em relação à Turquia. Ele observou ainda que o default argentino é o mais importante desde a criação do FMI.