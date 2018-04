Moratória de empresas privadas não preocupa BC e Fitch O Banco Central (BC) não vê com preocupação o fato de algumas empresas privadas (BCP, Constram e TV Bandeirantes) não terem conseguido honrar compromissos externos vencidos recentemente. Na visão do BC, o problema é localizado e não corre o risco de se generalizar por outras áreas do setor produtivo privado, segundo informou a assessoria de imprensa da instituição. Para o diretor para América Latina da agência de classificação de risco Fitch, Roger Scher, o total das amortizações externas das corporações brasileiras até o final do ano é de cerca de US$ 26 bilhões. "Trata-se de um volume pesado, ainda mais diante do atual quadro internacional", afirmou. Scher salientou, no entanto, que o fato de algumas empresas brasileiras, não terem recentemente honrado as suas obrigações, sob o ponto de vista da dívida soberana do país, envia uma mensagem positiva ao mercado. "Isso mostra que o governo não está disposto a ajudar empresas em dificuldades", disse.