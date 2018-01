Moratória global atinge recorde de US$ 157,3 bilhões O montante em dólares das dívidas que entraram em moratória - que venciam e não foram honradas - atingirá o recorde de US$ 157,3 bilhões este ano, segundo a agência de classificação de risco de crédito Standard & Poor´s. Entre as companhias classificadas com grau de investimento pela S&P, 0,44% declararam moratória em 2002, também um recorde, que supera a marca anterior de 0,24%, registrada no ano passado. "O número de companhias com rating de investimento que entrou em moratória durante 2002 não tem precedentes", afirmou o diretor associado da área de soluções de risco, Brooks Brady. Segundo ele, o recorde é resultado do fim do apoio de controladoras às suas subsidiárias, das difíceis condições econômicas e de fraudes. As companhias com grau de investimento que entraram em moratória em 2002 incluem a Amerco, a AT&T Canada, a Covanta Energy, Genuity, a MCI WorldCom e sua subsidiária SkyTel Communications, a Mutual Risk Management Ltd e sua subsidiária Leigon Insurance, a NRG Energy Inc. e sua subsidiária NRG South Central Generating LLC, o PG&E National Energy Group, a Teleglobe e a TXU Europe Ltd e suas subsidiárias The Energy Group Ltd. e TXU Europe Group PLC. WorldCom Do recorde global de US$ 157,3 bilhões em dívidas afetadas por moratórias em 2002, US$ 123,6 bilhões referem-se a empresas nos Estados Unidos e US$ 14,6 bilhões, à União Européia (UE), segundo a Standard & Poor´s. Em 2001, no recorde anterior de US$ 117,4 bilhões em moratórias globais, US$ 100,6 bilhões referiam-se aos EUA e US$ 2,7 bilhões à UE. Boa parte do volume de moratórias em dólares em 2002 se deve a poucos e grandes devedores. A WorldCom e suas subsidiárias entraram em moratória sobre US$ 31,9 bilhões em dívidas; a Adelphia Communications Corp. e suas subsidiárias declararam moratória sobre US$ 14,3 bilhões; a moratória da NTL Inc. e suas subsidiárias envolveu US$ 10,8 bilhões; o da United Globalcom Inc e suas subsidiárias atingiu US$ 6,7 bilhões; a Global Crossing e suas subsidiárias declararam moratória sobre US$ 5,6 bilhões; a McLeodUSA Inc. sobre US$ 4,6 bilhões em dívidas; e a moratória da Williams Communications Group Inc. envolveu US$ 4,1 bilhões, segundo a lista da S&P. Das 222 moratórias deste ano, 120 foram nos EUA, seguidos por 42 na Argentina, 12 no Reino Unido, oito nas Bermudas, sete no Canadá, seis no Brasil, seis na Holanda, cinco na Alemanha, cinco no México, dois na Indonésia, dois na Suíça, e um cada na Austrália, Chile, China, Itália, Rússia, Espanha e Uruguai. Telecom Segundo a Standard & Poor´s, o ritmo das moratórias globais vem caindo depois de atingir o pico em meados do ano. As companhias européias e do setor de telecomunicações foram as mais duramente atingidas em 2002, mas as perspectivas parecem melhores para 2003, já que as taxas de moratória devem declinar gradualmente no próximo ano. "Embora as taxas em 2002 sejam praticamente idênticas às de 2001 numa base global, há diferenças significativas quando as diferentes indústrias e regiões geográficas são examinadas de perto", disse Brooks Brady. "Os EUA e a UE trocaram de lugar este ano na comparação com 2001. Durante 2001, 6,92% das companhias classificadas com grau especulativo entraram em moratória na UE, ante 9,72% nos EUA.? Segundo ele, este ano, a parcela destas companhias disparou para 12,77% na UE, ante 7,09% nos EUA. O setor de telecomunicações teve papel-chave nas taxas globais. Na UE, 62,5% das companhias de telecomunicação classificadas com grau especulativo entraram em moratória em 2002, ante 24,7% nos EUA", diz o comunicado da S&P. De acordo com a diretora-gerente de pesquisa de renda fixa global da agência, Diane Vazza, a taxa de moratória deve declinar lentamente em todas as regiões geográficas durante 2003, mas o nível continuará elevado nos setores de telecomunicações, mídia e entretenimento. "Os setores de alta tecnologia, bens de capital, varejo e restaurantes têm muitas companhias com alto risco", afirmou. Segundo ela, o declínio no ritmo das moratórias não será tão marcante como no início dos anos 90, porque a qualidade de crédito, assim como as condições econômicas continuam fracas. Durante 2002, 3,49% de todas as companhias classificadas pela S&P declararam moratória, de 3,48% em 2001. O percentual de companhias classificadas com grau especulativo que entraram em moratória globalmente foi de 8,94% tanto em 2001 quanto em 2002. A parcela é menor do que o recorde de 1991, quando 10,87% companhias com grau especulativo declararam moratória.