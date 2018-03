Moreira Franco afirma que, nas eleições, governo vai defender seu legado na Economia

O ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, afirmou que o governo tem um legado na recuperação da economia, que saiu de uma profunda recessão para a voltar ao crescimento, e vai defendê-lo com disposição política durante a campanha presidencial deste ano. "Para as eleições, precisamos perguntar ao cidadão se quer inflação de dois dígitos ou baixa, se quer a boa gestão fiscal atual ou a desorganização das contas públicas como havia na administração anterior", apontou.

Segundo o ministro, os bons fundamentos macroeconômicos, com boa gestão fiscal, devem ser preservados sempre. "Precisamos combater déficit público, inclusive com teto de gastos. As teorias aplicadas na economia do Brasil não deram certo. A última teoria partiu do pressuposto de que consumo gera crescimento e deu no que deu", destacou.

Moreira Frando afirmou que, na campanha eleitoral, o governo terá um foco especial na necessidade do País construir uma sociedade de sólida classe média, com oportunidades para todos os cidadãos. Ele fez os comentários no evento Oportunidades de Investimento no Brasil, promovido pela Apex e pelo Consulado do Brasil em Nova York.