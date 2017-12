Moreira Franco evita comentar tratativas da Boeing com a Embraer

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, preferiu não comentar as negociações em andamento entre a Boeing e a Embraer. Em solenidade sobre o Plano de Negócios e Gestão da Petrobrás para o período 2018-2022, em Brasília, o ministro evitou o assunto. "Eu não sou adepto de movimentações excessivas em cima de boato", disse.

A Embraer, no entanto, já confirmou que está em tratativas com a Boeing em relação a uma potencial combinação de seus negócios, em bases que ainda estão sendo discutidas. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que não há garantia de que qualquer transação resultará dessas discussões e lembra que qualquer transação estará sujeita à aprovação do governo brasileiro e dos órgãos reguladores, dos conselhos de administração das duas companhias e dos acionistas da Embraer.

A venda da Embraer, porém, enfrenta resistências dentro do governo. Um ministro disse ao Estado que esse tema "nem vai à mesa". Segundo explicou, a Boeing de fato procurou a Embraer. Mas as duas empresas dialogam em torno de parcerias em seus respectivos negócios.