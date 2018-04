Morgan acende luz amarela e Bovespa recua após 5 altas

Depois de oscilar o dia todo em torno do zero, o Ibovespa fechou em baixa de 0,3 por cento, aos 53.072 pontos. O giro financeiro da sessão somou 5,09 bilhões de reais.

"Depois da forte valorização recente das ações, os investidores parecem ter chegado a um impasse, preferindo esperar por novas boas notícias antes de continuar comprando", disse a analista Kelly Trentin, da SLW Corretora.

Se de um lado empresas como Boeing e Pfizer estenderam a rotina recente de apresentar resultados acima das expectativas, de outro o Morgan Stanley reportou o terceiro prejuízo trimestral consecutivo, pondo em suspenso a análise que o pior da crise, de fato, já passou.

Em Wall Street, o índice Dow Jones recuou 0,39 por cento, após sete altas seguidas.

Na bolsa paulista, as blue chips resistiram durante boa parte do dia, mas capitularam no final. A ação preferencial da Vale caiu 1,3 por cento, para 31,15 reais, enquanto a da Petrobras perdeu 0,4 por cento, a 31,69 reais.

Algumas quedas pontuais acrescentaram pressão sobre o Ibovespa, como Net Serviços, que desabou 4,6 por cento, para 19,65 reais. A operadora de TV por assinatura mais do que dobrou o lucro líquido trimestral, mas analistas preferiram olhar para o crescimento menor do que a exepctativa na base de assinantes.

AmBev foi outro destaque negativo, despencando 3,3 por cento, para 129,50 reais, depois do anúncio de que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu aplicar multa recorde de 352,7 milhões de reais contra a fabricante de bebidas por práticas anti-concorrenciais.

Para Kelly, os investidores da Bovespa também se retraíram, à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que nesta noite anuncia o rumo da Selic, hoje em 9,25 por cento ao ano.

"O mercado preferiu se proteger contra alguma surpresa negativa", disse ela. A maior parte dos economistas espera um corte de 0,5 ponto da taxa básica.