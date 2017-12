Morgan Stanley diz que dólar voltará a subir

LONDRES - O banco Morgan Stanley avalia que a recente valorização do real gerada pelo discurso sobre intervenções do Banco Central pode criar uma oportunidade para comprar dólares no Brasil. Diante da perspectiva de que a moeda brasileira deve voltar a perder valor, o banco reafirmou nesta sexta-feira a sugestão de venda de reais e compra de dólares.

“É provável que a intervenção do Banco Central ofereça apenas alívio temporário diante do risco de distanciamento do governo das medidas ortodoxas e dos riscos fiscais crescentes. Nós usaríamos qualquer queda do dólar diante dessas intervenções (do BC) como uma oportunidade para comprar dólares com os reais”, dizem os analistas do Morgan Stanley em relatório da área de câmbio divulgado nesta sexta-feira em Londres.

Para os analistas, a queda da cotação abre espaço para que investidores reforcem a posição “vendida” em reais e “comprada” em dólares. Essa estratégia é sustentada pela expectativa de que a moeda brasileira voltará a perder valor, o que daria lucro para quem estivesse com a moeda norte-americana na carteira.

“As incertezas políticas continuam elevadas e, se o governo se distanciar das medidas ortodoxas anunciadas no início do ano, nós podemos ver mais fluxos de saída do País a despeito do juro elevado e do espaço para o carry trade (trazer recursos para aproveitar os juros altos do Brasil)”, dizem os analistas do Morgan Stanley.