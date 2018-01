Morgan Stanley eleva recomendação para títulos do Brasil O banco de investimentos Morgan Stanley Dean Witter elevou a recomendação para os títulos da dívida do Brasil de "marketweight" (peso na média) para "overweight" (peso acima da média), reconhecendo que a recente fraqueza nos preços dos ativos brasileiros é quase inteiramente resultado de fatores globais. Além do Brasil, o Morgan Stanley também elevou a recomendação da Venezuela de "marketweight" para "overweight". A postura do Morgan Stanley em relação ao Brasil mudou de forma drástica num período de duas semanas. O banco manteve os títulos brasileiros por vários meses sob a recomendação "underweight" (peso abaixo da média). "Dando continuidade à nossa reviravolta em relação à recomendação para Brasil, estamos aproveitando a oportunidade apresentada pelo movimento de venda global para acrecentarmos exposição ao Brasil na nossa carteira recomendada de títulos da dívida", afirmou nota distribuída pelo banco e assinada pelo estrategista-chefe de renda fixa para América Latina do Morgan Stanley, Karim Abdel-Motaal, e pelo estrategista para Brasil, Benjamin Souza. "Acreditamos que a coalisão no Congresso está sendo formada no sentido de tornar o primeiro e o segundo trimestres comparativamente fáceis para o governo Lula", observaram os estrategistas. Eles ressaltaram que o banco está ciente de que está elevando sua exposição a um crédito vulnerável num período de incerteza máxima no mundo. "Contudo, acreditamos que a estratégia correta agora é acrescentar à posição a preços baixos", disseram Motaal e Souza. No aspecto político, eles acreditam que o acordo firmado recentemente entre o PT e o PMDB proporciona uma perspectiva positiva para a agenda do governo no Congresso. "Pelos nossos cálculos, esse acordo com o PMDB coloca o governo agoran numa posição forte, mesmo que temporariamente, em relação à agenda no Legislativo", comentaram. "Ao que parece agora, relativamente pouco apoio adicional é necessário para atingir os três quintos de maioria necessária para aprovar emendas constitucionais", acrescentaram Motaal e Souza. Os estrategistas esperam agora o acontecimento de três fatos importantes: 1) conclusão com sucesso da negociação do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), fixando uma meta de superávit primária acima de 4% do PIB; 2) um esforço de marketing em Nova York e Londres pela nova equipe econômica do governo; e 3)a aprovação antes de meados do ano da emenda ao artigo 192 da Cosntituição que dará autonomia operacional ao Banco Central. Além disso, os analistas esperam que a guerra contra o Iraque tenha uma conclusão rápida, o que somente favorecerá os preços dos ativos do Brasil. "As pressões de baixa no preço do petróleo constituem um choque de oferta positivo para a economia brasileira, que importa energia. Mais importante ainda é que um nível menor de incertezas globais deverá reduzir as pressões sobre o fluxo de capital para a região", explicaram Motaal e Souza. Entre os riscos para a materialização desse cenário, os estrategistas do Morgan Stanley citam a elevada vulnerabilidade da dívida so setor público brasileiro, além da vulnerabilidade fiscal do País. Do lado externo, o movimento de venda nos mercados globais continuam a afetar o Brasil.