Morgan Stanley espera redução no piso de reservas do País O estrategista de renda fixa para América Latina do Morgan Stanley Dean Witter, Jaime Valdivia, espera que o piso de reservas líquidas internacionais do Brasil no programa do FMI seja reduzido para US$ 12 bilhões, do piso atual de US$ 15 bilhões, embora haja especulação no mercado de que esse novo piso seja de US$ 10 bilhões. "O anúncio de um novo nível mínimo de reservas líquidas poderá dar mais suporte ao real, uma vez que essa medida aumenta a capacidade de o Banco Central de intervir no mercado spot de câmbio", afirmou. Já em relação aos títulos da dívida, Valdivia acredita que um anúncio formal de um acordo do FMI com o Brasil deverá ter pouco impacto positivo nos preços dos títulos. "Os preços da dívida brasileira em moeda forte já estão incorporando boa parte da notícia de um acordo", afirmou Valdivia. Nesse aspecto, há dois riscos para o mercado. O primeiro, segundo ele, é que haja um atraso maior na divulgação de um acordo devido à complexidade de se negociar um programa para 2003. O segundo risco, afirmou, é de o pacote de financiamento imediatamente disponível ser menor do que o mercado está antecipando. "Nesse caso, é provável que haja um movimento de venda dos bônus", concluiu.