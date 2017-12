Morgan Stanley: parecer positivo para o Brasil O mercado financeiro passou a primeira parte do dia com números que refletem tranqüilidade por parte dos investidores. No final da manhã, de acordo com apuração da editora Patricia Lara, um relatório divulgado pelo banco Morgan Stanley & Dean Watter aumentou a indicação de Brasil em uma carteira ideal de investimentos. A participação subiu de 2% para 20%, com base nas análises sobre o risco e a rentabilidade das aplicações no País. A avaliação do banco Morgan Stanley é positiva para o País. Ela sinaliza que há uma credibilidade maior, por parte dos investidores estrangeiros, de que os fundamentos da economia brasileira estão melhorando, no que se refere ao crescimento econômico, inflação, contas públicas etc. Isso é medido pelo valor dos títulos da dívida brasileira no exterior. Quando os juros pagos nesses papéis estão caindo, isso significa que o risco do País também está diminuindo. Relatório do banco deve influenciar mercado financeiro Durante a manhã, as ações do setor elétrico foram destaque na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), sendo que as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Cesp registraram alta expressiva de 23,27% no final do período. O relatório do banco Morgan Stanley deve trazer otimismo para a Bolsa. A melhora do quadro econômico brasileiro pode atrair mais investidores para esse mercado, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Um movimento maior de procura por ações faz com que o preço dos papéis suba. Há pouco, a Bovespa operava em alta de 1,17%. No mercado de câmbio foram registrados poucos negócios essa manhã. As instituições estão preferindo ficar fora das operações pois, com a aparente estabilidade da moeda norte-americana, há poucas chances de ganhos. Quanto ao movimento comercial, ou seja, compra e venda de dólares por parte de empresas importadoras e exportadoras, operadores ouvidos pela editora Cristina Canas dizem que não há destaques e a expectativa é de que o saldo das transações fique equilibrado. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 1,7960 na ponta de venda. Os juros continuam em processo de ajuste à nova taxa básica de juros - Selic - reduzida na semana passada, de 17% para 16,5% ao ano. Títulos prefixados de swap de base 252 dias pagam juros de 17,98% ao ano. Na sexta-feira, papéis com as mesmas características pagavam juros de 18,06% ao ano.