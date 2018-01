Morgan Stanley prevê redução da inflação para 9% em 2003 A necessidade de se conter a inflação no Brasil é urgente, alertou o banco Morgan Stanley. Em nota para investidores, os economistas Gray Newman e Cláudia Castro afirmam que há mais de um ano vêm lembrando que a ?inflação é a ameaça silenciosa que não foi resolvida com êxito" pela atual equipe econômica. Eles afirmam, no entanto, que continuam otimistas com as perspectivas de o novo governo vir a reduzir a inflação e por isso, ela deverá cair para 9% em 2003, após totalizar 12% neste ano. ?Quando o Banco Central começou a cortar as taxas de juros, nós argumentamos que isso era um erro e alertamos que havia o risco de elevação inflacionária?, disseram os economistas do banco norte-americano. ?Embora a dinâmica da dívida brasileira continue causando uma preocupação significativa e existam muitos desafios estruturais, o controle da inflação é o assunto mais urgente que deve ser resolvido pelo novo governo.? Segundo o Morgan Stanley, um fracasso no controle inflacionário poderia causar sérias conseqüências para a economia brasileira, com uma nova onda de desvalorização cambial que, por sua vez, iria causar mais inflação. "A resultante espiral inflação/câmbio iria causar mais pressão cambial e acreditamos que haveria o risco, em certo estágio, que essa pressão iria levar a adoção de medidas heterodoxas para limitar o movimento de capital?, afirmaram. Os analistas salientam que embora a fraqueza do real tenha sido a principal causa da elevação dos preços nos últimos meses, o ?núcleo da inflação? tem aumentado consistentemente desde que 1999. Além disso, os dois economistas do Morgan Stanley avaliam que o contínuo crescimento do ritmo da inflação de serviços ?é a faceta mais perturbadora da dinâmica? da inflação brasileira. ?Isso sugere que a nova diretoria do BC, que será chefiada por Henrique Meirelles, terá que redobrar o foco do banco em recuperar o controle sobre as expectativas?, afirmaram. ?A credibilidade do BC provavelmente irá requerer a reafirmação das metas inflacionárias multianuais e também algumas garantias de que a nova autoridade monetária não irá sofrer interferência nas formulação de suas políticas?.