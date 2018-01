Morgan Stanley privilegia o Brasil A Morgan Stanley Capital International aumentou o peso da América Latina, e particularmente o do Brasil, em seu índice de mercados emergentes (MSCI). Numa base "pro forma", a revisão acrescenta US$ 8 bilhões, ou 2,7%, na capitalização de mercado do índice MSCI Latin America. Com isso, o aumento de capitalização do índice MSCI-EMF, dos mercados emergentes como um todo, é de 1,6% , correspondente a US$ 19 bilhões. De acordo com uma pesquisa do Deutsche Bank, essas mudanças dão à América Latina um peso de 24% do índice geral de mercados emergentes, de 23,7% anteriormente. Dentro do índice de América Latina, o peso do Brasil aumenta de 36,8% para 39,9%. Com isso, o Brasil ultrapassa o México como o país latino-americano de maior peso. Segundo a Morgan Stanley, o peso do Brasil cresceu por causa do lançamento de American Depositary Receipt (ADRs) - certificado, emitido por bancos norte-americanos, que representa ações de uma empresa fora dos Estados Unidos - da Petrobras na Bolsa de Nova Iorque. As informações são da Dow Jones.