Morgan Stanley rebaixa Brasil e previsão mundial O banco de investimentos Morgan Stanley reduziu a maioria das recomendações em relação à dívida soberana da América Latina, rebaixando os créditos da região para "underperform" (desempenho inferior à média do mercado) - com exceção do México, que passou de "outperform" (desempenho acima da média do mercado) para "market perform" (desempenho na média do mercado). O banco anunciou que outros papéis latino-americanos continuam vulneráveis ao "efeito Brasil". O Morgan Stanley rebaixou os créditos brasileiros de "market perform" para "underperform", considerando que a manutenção da ?atual posição fiscal é simplesmente insuficiente para evitar uma maior deterioração da taxa de endividamento?. Segundo o banco, para estabilizar a dinâmica da dívida do país é necessário um superávit primário de 4,5% a 5% do PIB, e não de 3,75%. Além disso, de acordo com o banco, "diminuiu a probabilidade de a atual política econômica continuar em 2003, tendo em vista a resposta fraca ou inconsistente da oposição ao programa do FMI?. O Morgan Stanley chamou atenção para o comportamento do mercado: na quinta-feira, os preços dos bônus brasileiros subiram em reação ao anúncio do acordo com o FMI; os participantes do mercado aproveitaram-se disso e voltaram a vender na sexta-feira, num movimento que prosseguiu hoje. "Numa crise de confiança, prever o comportamento do investidor é tão importante quanto prever os fundamentos, especialmente em situações características de rolagem de dívida, tais como a do Brasil. Esperamos mais vendas de títulos brasileiros nos níveis atuais, por uma base de investidores corporativos e financeiros que não se ajustou, na nossa opinião, ao novo cenário político." Também hoje, o Morgan Stanley rebaixou sua expectativa para o crescimento da economia brasileira neste ano para 0,6%, de 1% em projeção anterior. "Seguindo esta recomendação, estamos rebaixando para "underperform" a maior parte da região?, informa o banco. Peru, Venezuela, Colômbia e Uruguai estão passando de "market perform" para "underperform" e Equador e Panamá de "outperform" para "underperform". A Argentina, que declarou moratória da maior parte de sua dívida pública de US$ 141 bilhões em dezembro, já estava em "underperform". Crescimento mundial O Morgan Stanley anunciou ainda o rebaixamento das suas previsões de crescimento da economia mundial para 2002 e 2003, reflexo da fraqueza do motor americano. "Ajustamos as nossas previsões de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) mundial de 2,8% para 2,5% este ano, sobretudo devido aos cortes nas estimativas de crescimento nos EUA, que caíram de 2,9% para 2,3% em 2002 e de 3,8% para 3,1% em 2003", informou o economista-chefe do banco, Stephen Roach, num artigo no site da instituição. De acordo com Stephen Roach, os ajustamentos em todo o mundo refletem os efeitos de um cenário de crescimento mais fraco na América, que é responsável por cerca de metade do rebaixamento do crescimento global em 2002 e de cerca de um quarto dos cortes totais para 2003. Na zona do euro, as estimativas de crescimento para 2002 foram corrigidas de 1,4% para 1,1%, enquanto os números para 2003 passaram de 3,1% para 2,8%. Já no caso japonês, as previsões para este ano agravaram-se de uma queda do PIB de 0,1% para 0,4%, sendo que as referentes a 2003 passaram de um crescimento de 1,2% para apenas 0,5%. Se este cenário se concretizar, 2002 e 2003 serão dois anos consecutivos de declínio do PIB japonês, o que, sublinhou Roach, não acontece desde a entrada em vigor da atual metodologia de cálculo do PIB, em 1980. Globalmente, o crescimento do PIB do mundo industrializado não deverá ultrapassar 1,5% em 2002 (contra os inicialmente previstos 1,9%), ficando em cerca de 2,6% em 2003, após as previsões anteriores de 3,1%.