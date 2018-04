Morgan Stanley recebe intimação da procuradoria de NY O Morgan Stanley confirmou o recebimento de uma intimação judicial da procuradoria-geral do Estado de Nova York referente a suas práticas de pesquisa e disse que vai colaborar com o inquérito da Justiça. A intimação é resultado de uma ampla investigação de 10 meses envolvendo várias empresas do setor financeiro. Na semana passada, o procurador-geral de Nova York, Eliot Spitzer, anunciou detalhes da investigação que, segundo ele, comprovam que outra agência, a Merrill Lynch, sustentou pesquisas excessivamente otimistas para atrair clientes a seu segmento de banco de investimentos. Outras empresas da Wall Street, incluindo o Salomon Smith Barney, unidade do Citigroup Inc., também já receberam intimações.