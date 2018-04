Morgan Stanley tem 3o prejuízo trimestral consecutivo

No segundo trimestre, a instituição sediada em Nova York teve prejuízo de 1,26 bilhão de dólares, ou 1,10 dólar por ação, aplicável a detentores de ações ordinárias, ante lucro de 1,1 bilhão de dólares, ou 1,02 dólar por ação, no mesmo período do ano passado.

A receita líquida recuou 24 por cento, para 2,9 bilhões de dólares.

Durante o trimestre, o banco pagou os 10 bilhões de dólares recebidos através do plano de resgate do governo norte-americano (Tarp, na sigla em inglês), assumindo um encargo extraordinário de 850 milhões de dólares.

O trimestre foi pesado para o Morgan Stanley que não só pagou os recursos do Tarp, mas também completou uma joint-venture com o Citigroup, formando a corretora Morgan Stanley Smith Barney.

Por ter reduzido a exposição a risco após o colapso do setor financeiro no segundo semestre do ano passado, o Morgan apresentou uma receita fraca em comparação a seu concorrente Goldman Sachs, que divulgou na semana passada uma receita líquida de 3,4 bilhões de dólares.

