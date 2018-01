Morre aos 80 anos o empresário Arthur João Donato Morreu na manhã deste sábado, por falência múltipla dos órgãos, o empresário Arthur João Donato, de 80 anos. Ele estava internado desde quinta-feira no Hospital Copa D?Or, em Copacabana. Donato foi presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) por 15 anos consecutivos (de 1980 a 1995). O velório do empresário aconteceu no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, zona norte do Rio, e o sepultamento está marcado para as 17h. Ex-proprietário do estaleiro Caneco, Donato presidiu também o Sindicato das Indústrias de Construção Naval (Sinaval) e foi vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, além de vice-presidente da Organização Internacional do Trabalho, órgão das Nações Unidas. No início da década de 1990, ensaiou um início de carreira política, aproximando-se do então governador Leonel Brizola e filiando-se ao PDT, com o objetivo de lançar-se candidato ao Senado. Enfrentou resistências na legenda e acabou desistindo da idéia. O atual presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouvêia Vieira, disse que Donato foi o responsável por sua ida para a entidade. "Apesar da diferença de idade, adquiri uma enorme admiração por ele. O que me concedeu essa admiração ampliada foi ver uma pessoa com 80 anos retomar antigas idéias e adaptá-las ao século 21. É algo de se admirar", afirmou. Vieira contou que, em janeiro, Donato sofreu um acidente vascular. Na quinta-feira, o problema se repetiu, impedindo que ele comparecesse a um almoço em homenagem ao presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem alfinetou, em 1996, durante encontro do tucano com empresários. Reclamando de juros e impostos altos e do reduzido incentivo à exportação, Donato exortou o presidente a alterar a postura de "certa frieza" com que recebera as reivindicações do setor produtivo.