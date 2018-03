Morre aos 83 anos o criador do Kinder Ovo

Ao apagar das luzes de 2016, morre o inventor do chocolate Kinder Ovo, William Salice, aos 83 anos. O pai do ovo de chocolate que leva uma brinquedinho dentro faleceu em um hospital em Pavie, na Itália, onde estava internado há algumas semanas devido a complicações na saúde. De acordo com o jornal Corriere de la Sera, ele faleceu devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O italiano de Turim entrou para a marca Ferrero nos anos 1960, onde trabalhou diretamente com Michele Ferrero, empresário da marca que leva seu nome e criador de outras chocolates famosos, como Ferrero Rocher e Nutella. Segundo o próprio Ferrero conta, a dupla teve a ideia de continuar fabricando ovos de Páscoa durante todo o ano e então sugiu o Kinder Ovo. Salice se aposentou em 2007 com um salário de 400 mil euros.

Em mais de 40 anos, a Ferrero vendeu bilhões de Kinder Ovos e alega que sua produção mensal de chocolate poderia cobrir uma praça de 400 mil m².