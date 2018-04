Morre em Brasília ex-secretário da Receita Osíris Lopes Filho

O advogado Osíris Azevedo Lopes Filho, que foi secretário da Receita Federal por pouco mais de um ano, no governo Itamar Franco (1992-95), morreu nesta quinta-feira, 26, em Brasília, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Osíris estava aposentado como auditor-fiscal e lecionava direito tributário na Universidade de Brasília (UnB). Era casado com Malvina Corujo de Azevedo Lopes, também fiscal da Receita. De acordo com informações do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), o corpo de Osíris será enterrado amanhã, às 17 horas, em Brasília.