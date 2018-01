Morre ex-ministro Rodolpho Tourinho Neto aos 73 em SP

O presidente-executivo da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Rodolpho Tourinho Neto, faleceu na manhã desta quinta-feira, 7, aos 73 anos. O dirigente da entidade estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratamento médico.

Ele assumiu a presidência executiva da Abdib em junho de 2014 após reestruturação administrativa, que alterou o antigo cargo de presidente desmembrando-o em duas posições, a de Tourinho e a de presidente do conselho de administração, que é ocupada por Wilson Ferreira Júnior.

A Abdib enviou comunicado lamentando a morte do economista, ressaltando os feitos de sua gestão e defesa de maior participação do capital privado para aumentar o volume de investimentos em infraestrutura.

Tourinho foi secretário da Fazenda do Estado da Bahia (1991-1998), ministro de Estado de Minas e Energia (1999-2001) e senador pela Bahia (2003-2007).

No setor privado, foi vice-presidente do Banco Econômico, diretor da Construtora OAS e gerente-geral da Bahema, além de presidente-executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (Sinicon) e membro do Conselho Superior Estratégico e do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).