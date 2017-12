Morre fundador da rede McDonald´s no Japão O empresário japonês Den Fujita, que levou a rede de fast-food McDonald´s ao país, morreu de insuficiência cardíaca nesta segunda-feira. Ele estava com 78 anos. Fujita foi responsável também pelo estabelecimento da rede de brinquedos norte-americana Toys "R" Us no país. Fujita, conhecido por seu espírito empreendedor e sua perspicácia de mercado, ganhou fama por introduzir no Japão o estilo ocidental de negócios. Ele era chairman da trading da família Fujita & Co. Em 1971, abriu o primeiro restaurante McDonald´s do Japão, no moderno distrito de Ginza, em Tóquio. Atualmente, há mais de 3 mil restaurantes da rede no país.