Morre no Rio fundador da grife Blue Man O fundador da grife carioca de biquínis Blue Man, David Azulay, foi encontrado morto ontem de manhã em sua casa, em Visconde de Mauá, no sul fluminense. Ele tinha 56 anos e foi um dos principais divulgadores da moda praia carioca. O hoje clássico biquíni de lacinho foi um lançamento de sua grife, que tem seis lojas próprias e 12 franquias. A família preferiu não divulgar a causa da morte e nem as informações sobre o enterro. Segundo amigos, ele havia feito recentemente uma operação no estômago, mas não se sabe se a cirurgia teve relação com a sua morte. O último desfile da Blue Man foi no Claro Rio Summer, evento de moda realizado em novembro do ano passado no Forte de Copacabana.