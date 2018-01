Morre o economista Milton Friedman O economista norte-americano Milton Friedman, ganhador do prêmio Nobel de Economia de 1976, morreu aos 94 anos de insuficiência cardíaca em um hospital próximo de sua casa em San Francisco (Califórnia). O anúncio foi feito por sua filha, Janet Martell. Ele deixa sua mulher e colaboradora em vários livros, Rose Friedman. Considerado um dos principais expoentes do conceito de que a liberdade econômica e a liberdade política têm vínculos estreitos, Friedman é mais bem conhecido por seu trabalho sobre a influência da oferta monetária na inflação e nos ciclos econômicos. Friedman, filho de imigrantes húngaros que foi criado em Nova Jersey, desenvolveu a teoria do monetarismo, que sublinha a importância do controle da emissão de moeda. Durante um período, sua teoria substituiu o keynesianismo como a concepção dominante na teoria econômica. O economista veio de uma família pobre. Conseguiu estudar graças a uma pequena bolsa e grandes sacrifícios financeiros. No auge da Grande Depressão (1932), Friedman concluiu seus estudos em Rutgers. Ele se destacou em matemática e economia. O trabalho de Friedman na Universidade de Chicago revelou suas idéias na cena política mundial. Nos anos 1960, ele trabalhou com Edmund Phelps, ganhador do prêmio Nobel de Economia de 2006, na teoria de que os formuladores de política monetária não têm como alcançar um equilíbrio permanente entre desemprego mais baixo e inflação mais alta e de que os esforços para fazer isso resultariam em desemprego igual e inflação mais alta. Nobel Em 1976, ele foi contemplado com o prêmio Nobel de Economia. As suas concepções, transmitidas pelo intermédio de Keith Joseph (1918-1994, político conservador britânico) e do IEA (Instituto de Assuntos Econômicos), influenciaram as políticas dos primeiros governos de Margaret Thatcher. O seu posicionamento claro e ortodoxo fez-lhe muitos adversários, no plano das idéias, e foi motivo de muitas controvérsias. Friedman foi colunista da revista semanal Newsweek e membro do Departamento Nacional de Pesquisas Econômicas (EEUU). Embora nunca tenha tido nenhum cargo formal no setor público, Friedman foi conselheiro do presidente Ronald Reagan nos anos 1980. No começo dos anos 1970, ele participou da campanha que levou ao fim do serviço militar obrigatório nos EUA. Friedman também foi conselheiro do governo chileno do General Pinochet e muitas de suas idéias foram aplicadas na primeira fase do governo Nixon.