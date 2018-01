Morre o empresário Caio de Alcântara Machado O empresário Caio de Alcântara Machado, um dos maiores empreendedores da indústria nacional de feiras de negócios e eventos, faleceu nesta quarta-feira, vítima de parada cardíaca, aos 77 anos. Ele deixa esposa e quatro filhos. O pioneirismo do empresário foi tamanho que virou nome e patrono da maior premiação do setor de eventos e turismo - o Prêmio Caio. O velório do empresário será no Hall Monumental da Assembléia Legislativa de São Paulo. O corpo deverá ser cremado amanhã.