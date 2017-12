Morre Domingo Alzugaray, o fundador da Editora Três e da revista ‘IstoÉ’

O fundador da Editora Três – que publica títulos como IstoÉ e IstoÉ Dinheiro – morreu nesta segunda-feira, 24, em São Paulo, aos 84 anos. Domingo Alzugaray, nascido na Argentina em novembro de 1932, atuou em fotonovelas nos anos 1950 antes de iniciar a vida no jornalismo. Alzugaray naturalizou-se brasileiro na década de 1960 e, antes de fundar a Editora Três, em 1972, havia trabalhado na Abril. O velório do empresário acontecerá nesta terça-feira, 25, no Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (SP), a partir das 11h. A cerimônia de cremação será às 14h.

Uma reportagem da revista IstoÉ publicada em comemoração aos 40 anos da Editora Três descreve Alzugaray como um executivo acessível e afeito ao diálogo com jornalistas que trabalhavam em suas publicações.

Além da semanal IstoÉ e de títulos dela derivados, a companhia fundada por Alzugaray também publicou outras revistas que marcaram época, como a masculina Status, que concorria com a Playboy nos anos 1970, e a Senhor (que posteriormente foi incorporada à IstoÉ).

Além das revistas, a Editora Três também publicou fascículos e chegou a ser dona de um jornal, o Jornal da República, fundado em 1979 e desativado no ano seguinte. As dívidas do empreendimento obrigaram a companhia a vender a IstoÉ, que ficou alguns anos sob a gestão da família Levy (então proprietária da Gazeta Mercantil). O título voltou às mãos dos donos originais em 1988. Até 1993, a revista foi publicada como IstoÉ Senhor.

Em setembro de 1997, a companhia lançou a IstoÉ Dinheiro, publicação semanal de economia e negócios prestes a completar 20 anos. Entre os outros títulos atuais da empresa estão Dinheiro Rural (voltada ao agronegócio), Planeta (de ciência e natureza) e Menu (gastronomia), entre outras, além da própria IstoÉ.

Há dez anos, a Editora Três é comandada por Caco Alzugaray, filho de Domingo. O executivo começou a trabalhar como assistente de redação na companhia em 1988. Exerceu várias funções dentro do negócio – entre elas gerente de produto e diretor de marketing – até assumir a direção da editora.