Morre presidente da Federação das Industrias do PR Morreu por volta das 10 horas o empresário e ex-senador José Carlos Gomes de Carvalho, de 68 anos, presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). Ele estava internado desde segunda-feira no Hospital Santa Cruz, em razão de crise intestinal. Carvalhinho, como era chamado, foi vítima de falência múltipla de órgãos. Ele daria posse hoje ao empresário Rodrigo da Rocha Loures como novo presidente da Fiep. Mesmo com sua morte, Loures toma posse, visto que, por estatuto, a federação não pode ficar sem presidente.