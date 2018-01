Morumbi e Lapa ganham resortes residenciais A Método Engenharia iniciou as obras de um empreendimento residencial associado ao conceito resort, oferecendo variadas opções de lazer, esportes e recreação aos moradores. Em um terreno de 70 mil metros quadrados, sendo 82% de área preservada, na região entre a Vila Monteverde e o Panamby, serão construídas 29 torres agrupadas em nove blocos, com 522 unidades de apartamentos de quatro dormitórios, com duas suítes. Um dos atrativos do Resort Residencial Villa Amalfi é o clube recreativo, com 4.600 metros quadrados, incluindo piscinas, bar aberto, churrasqueiras, pistas de bicicross, skate e cooper, playground, quadras poliesportivas e fitness center. Os apartamentos custam a partir de R$ 250 mil. Na Lapa, outro empreendimento terá bosque de 2.500 m² Na Vila Romana, na região da Lapa, um empreendimento tem o verde como destaque. O residencial La Dolce Vita vai preservar um bosque de 2.500 metros quadrados formado há cerca de 60 anos. Lançado pela Agra Incorporadora e Koema Empreendimentos, o residencial, que ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, ainda tem unidades à venda pelo preço médio de R$ 325 mil. A obra das três torres, com 124 unidades de quatro dormitórios, deve ser concluída em maio de 2004. La Dolce Vita - 3872-6968 Villa Amalfi - 3758-3103