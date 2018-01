Moscou revoga parcialmente veto à carne do Brasil O Ministério da Agricultura da Rússia informou nesta segunda-feira que a partir da próxima quarta-feira suspenderá parcialmente um veto imposto há mais de seis meses às importações de carne de boi e de porco provenientes do Brasil. Um comunicado do ministério divulgado pela agência Interfax informou que as exportações dos produtos do Brasil para a Rússia serão autorizadas somente às empresas brasileiras que têm sua produção controlada por inspetores veterinários russos. Além disso, a carne importada do Brasil só poderá ser utilizada como matéria-prima em empresas da indústria alimentícia e não será colocada diretamente à venda ao consumidor. O Ministério da Agricultura da Rússia informou que continua em vigor o veto às importações de carne de boi e de porco provenientes dos Estados de Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Amapá e Roraima. Em setembro de 2004, Moscou proibiu as importações de carne de boi, porco e frango do Brasil por causa de um surto de febre aftosa no Pará e no Amazonas. Após consultas entre as entidades fitossanitárias dos dois países, no dia 7 de fevereiro, Moscou pôs fim ao veto ao frango brasileiro, mas manteve a proibição à carne de frango do Pará e do Amazonas. Segundo fontes oficiais do Brasil, em 2004 a Rússia comprou 239 milhões de dólares em carne de boi; 441 milhões de dólares em produtos suínos; e 159 milhões de dólares em carne de frango. Esses valores somados equivalem a cerca de 14% do total das exportações de carnes do Brasil, catalogado como o primeiro produtor de carne do mundo. O Instituto de Mercado Agrário da Rússia afirmou que, antes da proibição ao Brasil, 35% das importações russas de carne bovina, 74% de carne de porco e 26% de frango eram brasileiras.