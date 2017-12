Motel móvel da 10ª Erótika Fair bate e impede apresentação Um acidente impediu que os organizadores da 10ª Erótika Fair apresentassem à imprensa nesta terça-feira pela manhã uma das grandes atrações da feira, que começa sábado, em São Paulo: o motel móvel. Instalado em uma kombi tunada, modelo 73, o motel móvel bateu na traseira do carro do organizador da Erótika Fair, Evaldo Shiroma, que freou depois de ser atingido por outro veículo. O acidente aconteceu a poucos metros do Expo Mart, na Vila Guilherme, em São Paulo. O motel móvel está equipado com frigobar, colchão d´ água e iluminação interna. Shiroma levou dois meses para adaptar a kombi e gastou cerca de R$30 mil. "Preferia que tivessem quebrado meu carro inteiro a ver a lataria da kombi amassada", disse. O motel móvel foi imediatamente para o conserto e deve ficar pronto até a abertura da feira.