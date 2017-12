Motorista deve guardar as multas por um ano Os motoristas que praticarem irregularidades no trânsito devem ficar atentos às datas de vencimento das multas e guardar todos os comprovantes de pagamento. Isso porque as infrações têm período de validade de 12 meses a partir da emissão da primeira multa. Se até o término do prazo ele não atingir 20 pontos na carteira, o período de 12 meses passará a valer a partir da segunda multa e assim sucessivamente. Como, desde 1998, o Código Brasileiro de Trânsito determina a validade das pontuações, quem atingir o limite máximo nesse prazo recebe uma notificação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para apresentar sua defesa. Se for indeferida, a carteira de habilitação poderá ser cassada de um mês a um ano. E o motorista terá de freqüentar curso de reciclagem. O que vem assustando os proprietários de veículos é a quantidade de multas recebidas, algumas referentes a 1998 e 1999. Segundo o assistente de Direção do Detran, Mário Gobbi, a quantidade excessiva de autuações ocorreu porque a Companhia de Processamento de Dados do Município (Prodam) demorou para enviar ao Detran as multas processadas na capital. "Mas o governo tem cinco anos para exercer ação punitiva." As autuações anteriores à vigência do código não têm potencial lesivo. Prazo para recorrer de multa Em uma ocasião normal, o órgão autuante - que pode ser o Departamento de Operações do Sistema Viário (DSV), Detran, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ou Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) - tem 30 dias para expedir a notificação. Em seguida, o autuado terá 15 dias para indicar o condutor do veículo, caso não seja o infrator. Adotado esse procedimento, o órgão emite a multa e o motorista tem um mês para recorrer em primeira instância, na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari). O recurso poderá ser solicitado sem o pagamento da multa. A Jari tem um mês para divulgar sua decisão. Se a resposta for negativa, existe a possibilidade de recorrer, em segunda instância, ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran). Neste caso, é preciso pagar a multa antes de continuar o processo. Não é necessário contratar advogado para apresentar a defesa, mas, por comodidade, muitos preferem optar por uma empresa especializada em recursos. O Procon, no entanto, adverte sobre a idoneidade delas. "Algumas nem existem legalmente", afirma a técnica Gabriela Antonio. Quem resolver pagar a multa antes de recorrer na primeira instância deve guardar o recibo de pagamento para poder recorrer, porque o Detran não emitirá a segunda via do documento se a pontuação for retirada do sistema, explica o advogado Moacyr Macedo Maurício. "Existem obstáculos que o órgão impõe que dificultam a vida dos motoristas. Por exemplo, se ele paga a multa e quer renovar o licenciamento, mas perdeu o comprovante, o Detran o obrigará a provar a quitação", explica Maurício, proprietário da empresa Multacar.