Motorista deve ter cuidado ao deixar veículos em valets Ao sair de casa para se divertir com os amigos ou com a família, o consumidor sempre escolhe um restaurante, bar ou casa noturna. A noite pode se transformar num problema se ele optar por deixar o carro com manobristas que trabalham para os denominados valets. Os valets são empresas de estacionamentos terceirizadas que colocam uma placa e alguns manobristas em frente de estabelecimentos para facilitar a vida do consumidor. Porém, os especialistas em defesa do consumidor alertam para os perigos deste serviço. A advogada da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), Maria Inês Dolci, destaca que o grande problemas deste tipo de serviço é que os carros sempre ficam na mão dos manobristas. ?Nestes casos, as empresas de estacionamento são responsáveis por qualquer tipo de acidente, roubo ou furto no período em que o veículo fica sob seu cuidado?, afirma. Maria Inês também avisa que estas empresas devem ter seguros contra sinistros. ?O consumidor deve consultar os funcionários do valet sobre o seguro e sobre o local onde o carro será estacionado?, alerta. A advogada do Pro Teste ressalta que a empresa também é responsável por multas tomadas pelo estacionamento proibido em calçadas e guias rebaixadas. O presidente do Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos do Estado de São Paulo (Sindepark), Sérgio Morad, considera o valet como o maior problema enfrentado pelo motorista que procura serviço de estacionamento. ?O consumidor paga, porém sequer sabe onde seu veículo é estacionado, na rua, em calçadas, guias rebaixadas. Nesse caso, o usuário deve exigir comprovantes contendo a descrição do seu veículo e horários de parada e retirada? Assim, segundo Morad, caso haja danos ou algum tipo de multa, há provas do dia e período em que o automóvel estava sob a guarda do serviço. A exigência do comprovante, com horário de chegada e saída, evita que o estacionamento responsável pelo serviço de valet não assuma a responsabilidade, avisa a técnica de serviços da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Márcia Cristina Oliveira. ?O consumidor deve vistoriar as condições do veículo na hora que chega e sai do estabelecimento. Caso tenha alguma avaria, deve reclamar na hora?, avisa. Em caso de roubo e furto, o motorista deve registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) na delegacia mais próxima.