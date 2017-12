Motorista pode recorrer pessoalmente de multas O motorista que recebe uma multa de trânsito em seu endereço tem 30 dias para recorrer da infração. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os motoristas que sofrem infrações de trânsito têm direito a ampla defesa administrativa contra as punições recebidas. Se o motorista receber uma multa aplicada por qualquer um dos órgãos executivos dos governos municipais, estaduais ou federal integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, tem o direito de recorrer da infração, em primeira e segunda instâncias. O diretor do Departamento de Operação de Sistema Viário (DSV), Luiz Carvalho Montans, afirma que todo motorista que receber uma multa de trânsito pode recorrer pessoalmente, sem a participação de intermediários como despachantes ou empresas especializadas em recorrer de infrações de trânsito. "Os motoristas podem recorrer através do correio ou pessoalmente. Na própria notificação ele já recebe as instruções de como recorrer da infração", avisa Montans. Os proprietários de veículos com infrações no município de São Paulo passaram a receber duas notificações. A primeira notificação dá ciência da autuação e é postada até 30 dias da data da ocorrência. Nesta notificação, o proprietário do veículo pode indicar o condutor, na ocasião da infração, e transferir os pontos da carteira de habilitação, referentes à multa (veja mais detalhes no link abaixo). A segunda notificação é a multa de trânsito propriamente dita. Na notificação está registrado o valor da multa, com desconto para pagamento até a data de vencimento. O pagamento da multa é sempre de responsabilidade do proprietário do veículo, qualquer que tenha sido o condutor indicado. O prazo para entrar com recurso em primeira instância vai até a data do recolhimento do valor da multa. Não é necessário quitar a multa antes da resposta do recurso. Primeira e segunda instância O julgamento dos recursos em primeira instância para o não pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito é feito pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) do DSV. A Jari tem 17 juntas onde 102 membros, indicados por várias organizações da sociedade civil, julgam os recursos. O julgamento de cada recurso é feito por 3 membros. Em caso de indeferimento do recurso em primeira instância, o proprietário ou o condutor do automóvel pode recorrer em segunda instância. Para isso, é preciso fazer o pagamento da multa. O motorista tem prazo de 30 dias para recorrer após tomar conhecimento, por aviso, do resultado do recurso anterior. Se houver ganho de causa nessa instância, o motorista receberá o valor pago de volta. O resultado do processo seguirá para o endereço constante no certificado de propriedade. Locais para entrega dos recursos O procedimento para entrar com um recurso não é complicado, mas o interessado terá de preparar a documentação e entregá-la pessoalmente no posto do DSV, no prédio do Detran. É possível enviar o processo pelo correio. Mas a opção não é recomendada, pois o recorrente não terá o protocolo da entrega do recurso. Veja os endereços para a entrega do recurso. - Pessoalmente: Posto de Atendimento de Recursos do DSV, situado no Prédio do Detran, localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, 1.301, Parque do Ibirapuera, de segunda a sexta das 7h30min às 16h. - Correio: Caixa Postal 11.382-4, CEP 05422-970, São Paulo - SP O motorista que tiver alguma dúvida sobre como entrar com um recurso contra multas de trânsito pode ligar para Serviço de Informação ao Público (SIP) no telefone 3816-5277. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 8h às 17h. O diretor do DSV orienta o motorista que se sentir injustiçado a recorrer da infração. Porém, Montans alerta que o motorista deve anexar à carta de pedido de cancelamento da multa uma cópia da carteira de identidade, uma cópia do auto de infração, uma cópia do documento do veículo e todos os outros documentos que ele considera importante para suspender a infração. Se o carro estiver na oficina, por exemplo, o motorista pode anexar a nota fiscal do conserto. "É válido qualquer documento para recorrer da infração", avisa o diretor do DSV. Confira a tabela abaixo os tipos de multas, seus valores e quanto representam em postos na carteira de habilitação. Tipo de Infração Pontos Valor Gravíssima 07 R$ 191,53 a R$ 957,69 Grave 05 R$ 127,69 Média 04 R$ 85,12 Leve 03 R$ 53,20 Veja na matéria como o motorista pode recorrer dos pontos recebidos por infração na carteira de habilitação.