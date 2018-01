Motoristas de Bauru pagam multas parcelado Os motoristas de Bauru poderão, a partir de agora, pagar em prestações as multas de trânsito. Isso é o que estabelece o decreto 9057, editado na semana passada pelo prefeito Nilson Costa (PPS). Para ter direito ao benefício, o interessado tem de assinar o termo de confissão da multa, que também serve para autorizar o parcelamento no número de meses restantes até o licenciamento do veículo, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 28,00. Há dois anos, Bauru municipalizou as multas de trânsito e instalou radares e lombadas eletrônicas, que controlam a velocidade dos veículos e emitem multas, nas suas principais avenidas e vias de acesso.