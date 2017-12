Motoristas recebem guia para pagar o IPVA Os motoristas do Estado de São Paulo começaram a receber esta semana as guias para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2001. O governo do Estado espera arrecadar R$ 2,6 bilhões. O vencimento da primeira parcela do imposto ocorre entre 8 e 19 de janeiro, dependendo do final da placa do carro. Esse é o prazo também para quem quer pagar a cota única do imposto com desconto. Os valores do IPVA deste ano tiveram um aumento médio de 2,5% em relação às quantias cobradas no ano passado - eles são calculados com base no valor de mercado dos veículos. O maior crescimento foi na categoria dos veículos nacionais e utilitários, cujo imposto sofreu variação média de 5%. Isenção para carros com mais de 20 anos Todos os carros com mais de 20 anos de fabricação estão isentos do imposto. A Secretaria de Estado da Fazenda colocou na sua home page na Internet (veja link abaixo) uma seção para tirar dúvidas sobre o pagamento do IPVA. Segundo o presidente da Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de São Paulo (Aprovesp), Jair Leal, se houver grandes divergências nos valores do imposto cobrado, os motoristas devem entrar em contato com a entidade. Os telefones da Aprovesp são o 258-8829 e o 257-9209.