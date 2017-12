Motorola lança plano de proteção A Motorola acaba de lançar um plano de garantia estendida para telefones celulares. Trata-se do Programa de Proteção, que oferece ao usuário da marca mais um ano de cobertura gratuita de serviços de manutenção além dos 12 meses de garantia que os produtos já possuem. Ao optar pelo plano, o consumidor também terá direito a benefícios adicionais durante a vigência do contrato, como trocas de antena, revisões completas e trocas dos botões de acionamento. A vantagem para o usuário está na tranqüilidade de possuir cobertura gratuita em toda a rede autorizada Motorola, que hoje totaliza 227 postos distribuídos pelo País. É bom citar que nem todos os modelos de celular podem ser incluídos nesse programa. Para maiores informações, o cliente deve procurar uma das lojas do serviço autorizado em todo o país ou ligar para a Central de Atendimento, telefone 0800-121244.