Motorola move processo judicial contra WorldCom A Motorola entrou com processo judicial contra a WorldCom no tribunal de falências, pleitando uma decisão sobre a validade e prioridade de garantia da Motorola, de acordo com documentos apresentados ao tribunal. Em 2001, a Motorola e a WorldCom Wireless assinaram um acordo para fornecimento de produtos de telefonia móvel. Segundo o pacto, a WorldCom Wireless concordou em comprar celulares, acessórios, pagers e rádios da Motorola. O acordo assegurava um direito de garantia à Motorola sobre todos produtos adquiridos pela WorldCom Wireless, bem como todas contas, direitos contratuais, intangíveis gerais e recebíveis decorrentes da venda dos produtos. Em documento apresentado ao tribunal de falências em Manhattan a Motorola disse que a WorldCom Wireless em abril de 2002 deixou de pagar os montantes devidos, segundo o acordo realizado entre as duas empresas. Quando a WorldCom e suas unidades entraram com pedido de concordata em julho de 2002, a WorldCom Wireless devia à Motorola mais de US$ 27 milhões em produtos remetidos à unidade da WorldCom entre novembro de 2001 e maio de 2002.