Movimentação do Porto de Santos cresce 20% ao ano A movimentação de contêineres no Porto de Santos (SP) tem apresentado ritmo forte ao longo do ano, principalmente nas exportações, e deve aumentar em torno de 21% em 2005 em relação ao ano anterior - desempenho semelhante ao verificado em 2004, quando a evolução foi de 20,67%. A estimativa é da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que administra o maior terminal portuário da América Latina e o segundo do hemisfério Sul. Perde apenas para o Porto de Jacarta, na Indonésia, que teve quase o dobro da movimentação de contêineres do porto santista em 2004. O número é da revista Cargo Systems, da Inglaterra, que divulga ranking anual dos maiores cem portos do mundo e coloca o porto brasileiro como 45º em movimentação de cargas, oito posições a mais que em 2003, quando foi considerado em 53º lugar. A Codesp estima que o porto galgará mais alguns degraus este ano, uma vez que a movimentação de janeiro a julho cresceu 18,61% em relação ao mesmo período de 2004. A movimentação no segundo semestre tem sido tradicionalmente maior. As expectativas de crescimento são as melhores possíveis também quanto à navegação de cabotagem (entre terminais nacionais), uma vez que a Codesp resolveu incentivar esse segmento de transporte, com base em sugestão do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Vinculado ao Ministério do Planejamento, o Ipea considera que o momento é favorável à navegação de cabotagem, por causa da redução da inflação, competitividade, queda na taxa de câmbio (valorização do real em relação ao dólar norte-americano) e falta de recursos adequados para recuperação das estradas. As informações são da Radiobrás.