Movimento de passageiros em vôos atinge melhor nível em 5 anos O movimento de passageiros em vôos nacionais cresceu 26% em julho em comparação ao mesmo período de 2004, segundo informou o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea), com base nos dados do DAC. Segundo a nota, é o melhor índice nos últimos cinco anos. No total, 3,4 milhões de passageiros foram transportados em julho entre destinos nacionais, contra 2,7 milhões em 2004. O resultado também foi positivo no acumulado de janeiro a julho de 2005, quando os vôos domésticos registraram uma expansão de 16% sobre o mesmo período de 2004. Nas linhas internacionais o tráfego de passageiros também cresceu em julho, 7,6% a mais do que os números apurados no mesmo mês do ano passado. Os vôos para o exterior transportaram 2,4 milhões de pessoas, contra 2,9 milhões em 2004. Com o resultado, as rotas internacionais registraram uma expansão de 11,8% no acumulado de janeiro a julho de 2005 em comparação com 2004. Taxa de aproveitamento A taxa de aproveitamento dos assentos atingiu 78% nas rotas nacionais, ante 72% em julho de 2004, o que representa um nível médio de 70% no período, ante a média de 64% nos primeiros sete meses de 2004. Para o presidente do SNEA, George Ermakoff, o crescimento verificado deve-se à expansão da oferta e ao decréscimo das tarifas. "Há maior competição entre as empresas e esforço de redução de custos, o que acaba atraindo mais passageiros. Os números também refletem o crescimento da economia e a ampliação da frota, que teve incremento de 15,4% em julho", comentou em nota.