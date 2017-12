Movimento de passageiros sobe 12,5% de janeiro a maio Os 67 aeroportos administrados pela Infraero movimentaram, de janeiro a maio deste ano, 42,2 milhões de passageiros, o que representa 12,52% de crescimento em relação aos 37,5 milhões de passageiros registrados no mesmo período do ano passado. O tráfego de aeronaves também subiu: de janeiro a maio, foram 787 mil pousos e decolagens, 6,4% a mais do que em igual período em 2005. O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ocupou o primeiro lugar no ranking de movimentação de passageiros nos primeiros cinco meses, com 7,4 milhões de embarques e desembarques, aumento de 13,89%, em relação aos cinco primeiros meses do ano anterior.