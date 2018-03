Movimento de venda no fim deixa bolsas europeias no vermelho As principais bolsas europeias tiveram uma segunda-feira de queda, a terceira consecutiva, graças à forte baixa no preço do petróleo e à recuperação do dólar que desencadearam um movimento de venda, com a ING afundando 18 por cento depois de revelar planos de dividir a empresa.