Movimento dos shoppings na madrugada supera expectativas O presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, afirmou que o movimento de público nos shoppings que decidiram prosseguir as vendas natalinas durante a madrugada superou todas as expectativas. "Foi uma experiência extraordinária", disse ele, hoje, em São Paulo. Segundo a Alshop, quatro centros comerciais abriram as portas na madrugada do dia 23 para o dia 24: o Norte Shopping e o Barra Shopping, no Rio de Janeiro; e o Anália Franco e o Morumbi, em São Paulo. Na capital paulista, os dois estabelecimentos receberam cerca de 500 mil visitantes entre a manhã do dia 23 até as 23 horas do dia 24. Sahyoun declarou que nenhum shopping confirmou a continuidade da experiência na madrugada a partir de 2005, mas o sucesso da empreitada pode levar algum estabelecimento a abrir durante 24 horas. Ainda de acordo com ele, o movimento deve continuar forte nesta semana, por causa das trocas de presentes e para as compras complementares do Ano Novo. Vendas cresceram 12% As vendas nos shopping centers do Brasil aumentaram 12% sobre o ano passado, segundo informou Sahyoun. Descontada a inflação do período, ele calcula que o setor teve um crescimento real de 5,5%. De acordo com Sahyoun, o comércio nos shoppings recuperou o que perdeu no ano passado, quando amargou uma queda de 2% nas vendas em relação a 2002. Na avaliação do presidente da entidade, o crescimento foi um reflexo dos incentivos gerados pelo 13º salário, pela restituição do Imposto de Renda e pela queda no desemprego. No Natal deste ano, as vendas aumentaram 15% em relação ao Natal de 2003. Sahyoun calcula que, no primeiro semestre de 2005, as vendas de shopping centers poderão ter crescimento real de 3% a 5%. Ele lembrou que os lojistas não repassaram o mais recente aumento da taxa de básica de juros para as mercadorias em dezembro. Isso deve ocorrer, segundo ele, a partir de janeiro, o que pode desestimular um pouco o movimento.