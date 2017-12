Movimento fraco para recall do Palio Poucos clientes procuraram as concessionárias da Fiat ontem, no primeiro dia do recall para o reforço no cinto de segurança dos automóveis modelo Palio EX 1.0. O movimento em algumas das principais concessionárias da marca em São Paulo ficou em torno de seis clientes por loja. O fato de não ter haver registro de acidente por causa do problema não estimulou os clientes a procurar assistência técnica, segundo o presidente da Associação dos Revendedores Fiat de São Paulo, Rubens Carvalho. "Agendamos apenas cinco reparos para o primeiro dia e, mesmo assim, um cliente faltou", diz Rubens, que é proprietário da Total Veículos. Mesmo oferecendo o serviço a todos clientes que levam os carros à oficina da loja, a concessionária Firenze só realizou o reparo em sete veículos. A baixa procura surpreendeu o gerente de Assistência Técnica da Milano Veículos, Daniel Coppo. "Imaginei que fôssemos ficar por conta disso o dia todo, mas só fizemos seis carros." A montadora trabalha com a perspectiva de atender, em 180 dias, os 320 mil donos dos modelos Palio.