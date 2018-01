Movimento na aviação doméstica cai 7,5% O primeiro mês de 2003 foi fraco para a aviação nacional, apesar de janeiro ser um momento de alta temporada turística. O movimento de passageiros nas companhias aéreas nacionais caiu 7,5% no mês passado, em comparação com o mesmo mês em 2002. No mercado internacional, a queda foi menor: 3,2% em comparação com janeiro de 2002. Os números foram divulgados hoje pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea). O setor continuou sendo liderado pelo Grupo Varig, que hoje opera de maneira unificada com as marcas Rio Sul e Nordeste. Segundo os dados dos passageiros por km pago, a Varig tinha em janeiro 35,91% do mercado, mesmo patamar de um ano atrás. A TAM vem em seguida, com 32,94%. Ela perdeu mercado em relação a janeiro de 2002, quando tinha 37,46%. A Varig e a TAM assinaram ontem um protocolo de intenções para criar uma nova empresa. As duas tinham em janeiro 68,85% do mercado doméstico de passageiros. No setor de transporte internacional, a Varig atingiu em janeiro 89,92% do mercado. É praticamente a única empresa a voar com a bandeira brasileira para o Exterior. A TAM teve apenas 10% de fatia, metade do que tinha em janeiro de 2002. A Gol continua a crescer e consolidou a posição de terceira do ranking da aviação doméstica: a fatia em janeiro foi de 16,66%, o dobro da de janeiro de 2002. A Vasp ficou em janeiro com 13,27% do mercado (tinha 14,09% em 2002). Os números do Snea incluem apenas as companhias de transporte de passageiros nacionais.