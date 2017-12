Movimento na aviação doméstica caiu 6% em 2003 Apesar dos sinais de recuperação na demanda das empresas aéreas nacionais, o setor fechou 2003 com queda na movimentação doméstica. No acumulado do ano, o movimento de passageiros caiu 6% frente a 2002. No tráfego internacional, a retração acumulada no período foi bem menor, de 0,8%. Há razões para otimismo, já que dezembro foi o segundo melhor mês do ano para a indústria, com aumento de 4,6% no movimento de passageiros nas viagens nacionais, em comparação a dezembro de 2002. Já nas viagens internacionais o movimento caiu 5,8% em dezembro, ante o mesmo mês em 2002. Esse período é de alta temporada turística e de baixa nas viagens a negócios, o que explica a queda no setor internacional. Os números são do Departamento de Aviação Civil (DAC), divulgados pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea). A demanda no tráfego aéreo do País foi fraca no primeiro semestre. O pior momento foi em junho, quando houve decréscimo de 19% no movimento em comparação com o mesmo mês em 2002. Depois de dez meses seguidos de queda, o setor doméstico registrou em outubro o melhor índice do ano, com 4,7% de expansão frente a outubro de 2002. A melhora foi atribuída ao avanço dos índices econômicos e do crédito nos últimos meses do ano. Já o desempenho do setor internacional está ligado à recuperação da economia global, em particular dos EUA.