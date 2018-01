Movimento na aviação doméstica cresce 5,9% no ano O movimento de passageiros na aviação doméstica cresceu 2,7% em abril em relação a igual mês de 2003. O movimento internacional subiu pela primeira vez no ano. Houve aumento de 7,3% no comparativo com abril de 2003, segundo o Departamento de Aviação Civil (DAC). No acumulado do ano, o movimento doméstico evoluiu 5,9% em relação ao primeiro quadrimestre de 2003. No setor internacional, o movimento tem alta acumulada de 1,5% este ano. A TAM continuou a liderar a aviação doméstica no primeiro quadrimestre, com 33,25% de fatia no mercado e índice de ocupação de 60%. O grupo Varig teve 30,45% do mercado, com ocupação de 63%. As duas companhias compartilham assentos nos aviões há um ano. A Gol fechou o primeiro quadrimestre com 21,94% de participação e produtividade de 70%. A Vasp terminou o período com 12,30% de fatia e ocupação de 56%. A Varig perdeu cinco pontos porcentuais de participação de mercado em abril deste ano comparado ao período no ano passado. A Gol avançou um ponto porcentual. A TAM cresceu quase dois pontos, assim como a Vasp, no mesmo período.