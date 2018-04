Movimento nas rodovias privatizadas cresce 1,3% em setembro O Índice ABCR de atividade, produzido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias com a Tendências Consultoria Integrada, apurou em setembro uma expansão de 1,3% no movimento total de veículos nas rodovias concedidas, aquelas que tiveram seus controles privatizados através do regime de concessão, em comparação com o mês anterior, agosto, já desconsiderando os efeitos sazonais. O fluxo de veículos leves subiu 2,0% e o de veículos pesados, 0,7%. Para o economista da Consultoria Tendências, Guilherme Maia, "os dados indicam que a atividade econômica está aquecida". Explicou ainda que "na análise do fluxo de veículos leves, percebe-se uma demanda de consumo em crescimento, fato comprovado pelos indicadores de confiança do consumidor, renda e oferta de crédito. Já o movimento de veículos pesados indica que a indústria está produzindo mais, porém segue em ritmo moderado". Já na comparação com setembro do ano passado, o fluxo total de veículos registrou crescimento de 4,2%. O movimento de veículos leves subiu 5,5% e o de pesados, 1,4%. O estudo mostrou ainda que "nos últimos 12 meses (acumulado de outubro de 2005 a setembro de 2006 sobre outubro de 2004 a setembro de 2005), houve crescimento de 0,6% do fluxo total de veículos. Os veículos leves cresceram 1,0% e os pesados tiveram queda de 0,4%".