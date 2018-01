Movimento no comércio pode aumentar As consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) - indicativo das vendas a prazo - e ao Telecheque - indicativo dos pagamentos à vista - cresceram no mesmo ritmo, com índices em torno de 10%, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, esses indicadores mostram que o comércio conseguiu se livrar da crise e começa a recuperar os índices de atividade. A recuperação é resultado, principalmente, das quedas da taxa de juros básicos. Isso permitiu que o comércio praticasse índices de juros entre 4% e 7 %. No ano passado, as taxas chegavam a 12% ao mês. O prazo para os crediários também foi ampliado de no máximo oito para até 15 parcelas mensais. "A conjuntura econômica, como a queda no índice de desemprego e o aumento das exportações, reflete positivamente", afirma Burti. Shoppings e lojas de ruas apostam no lucro Os lojistas dos shoppings, que representam 26% do comércio varejistas, estão entusiasmados com a retomada do ritmo de atividades. "Estamos passando por uma revitalização completa da economia, que começa nos investimentos das indústrias e reflete no comércio", diz o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, Nabil Shayoun. Na região do Bom Retiro, que reúne mais de 1400 lojas de confecção, as liquidações antecipadas de inverno favoreceram as vendas de julho. O proprietário da rede de lojas Shoel, Fhlomo Shoel, aposta no crescimento dos negócios no atacado. "Estou recebendo clientes até da Venezuela." Ele espera ter faturamento 20% maior que o de 99. Inadimplência Para o vice-coordenador do Provar (Programa de Administração de Varejo da USP), José Augusto da Silveira, esses indicadores mostram que "a classe média voltou às compras". Mas para concretizar as perspectivas positivas, os comerciantes terão de combater a inadimplência. Apesar do número de carnês com prestações com mais de um mês em atraso ter crescido 17,8% em relação a 99, o número de pessoas que recuperou o crédito aumentou 47,5%.