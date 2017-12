Movimento no Porto de Paranaguá é recorde em junho

O Porto de Paranaguá (PR) movimentou volume recorde mensal em junho passado, com um total de 4,605 milhões de toneladas. O resultado é 0,3% superior ao recorde anterior, registrado em maio de 2013, quando o porto importou ou exportou 4,591 milhões de toneladas, segundo informações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa).

A marca de 2015 é 12,7% superior às 4,08 milhões de toneladas movimentadas em junho de 2014. O recorde se dá principalmente por causa da exportação da agropecuária. Foram 1,38 milhão de toneladas de soja escoadas ao longo do mês passado, resultado 64% superior a junho de 2014. O açúcar, com 392 mil toneladas e 16% de crescimento, e o milho, com 195 mil toneladas e 125% de aumento, também colaboraram com o resultado, informa a Appa.

A movimentação de contêineres pelo Porto de Paranaguá em junho também cresceu em relação ao mesmo mês de 2014. Houve uma alta de 2%, com 65,4 mil TEUs (unidade de medida equivalente a contêineres de 20 pés) movimentados em junho de 2015. Na exportação, a alta foi ainda maior, com 13% de crescimento e 31,6 mil TEUs.