Movimento no Porto de Santos cresce 12,33% até setembro O Porto de Santos movimentou de janeiro a setembro 44,5 milhões de toneladas de cargas, com crescimento de 12,23% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em setembro, o porto movimentou 5,4 milhões de toneladas, 9,33% a mais do que em setembro de 2002. Outro destaque do período foi o elevado incremento na operação de cargas em contêiner, a qual registrou aumento de 26% no total acumulado até setembro, em relação ao mesmo período em 2002. O total de 1,14 milhão de TEUS (unidade de contêiner de 20 pés) até setembro praticamente iguala todo o movimento de contêineres de 2002 (1,2 milhão de TEUs). O açúcar e a soja permanecem na liderança como os principais produtos movimentados em Santos em termos de volume. As cargas de exportação que registraram maior crescimento até setembro, em relação a 2002, foram: papel (aumento de 60,8% no período), óleo diesel (50,9%), óleo combustível (38,2%) e carne congelada (36,2%). As informações foram divulgadas pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp).