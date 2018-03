Movimento no transporte rodoviário tem queda em 2002 As transportadoras rodoviárias de carga tiveram fraco movimento no quatro trimestre do ano passado, o que resultou em queda na receita em relação ao mesmo período em 2001. É o que demonstra uma pesquisa realizada com 50 transportadoras pelo Departamento de Economia do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp). De outubro a dezembro de 2002, o índice de tonelagem transportada (total das mercadorias transportadas) caiu 12,52% frente ao mesmo período em 2001. O valor médio do despacho (evolução do preço conforme o número de embarques efetuados) caiu 6,17%; e o faturamento das empresas encolheu 6,10%. Segundo o Setcesp, o histórico de queda da tonelagem transportada pode estar associado à flexibilidade de cobrança de frete mínimo por parte das transportadoras. Ou seja, os caminhões estão partindo sem limite mínimo de peso. No caso do valor médio dos despachos, a queda pode estar associada à redução da demanda de serviços de transportes por causa do baixo desempenho da indústria no ano passado. Tradicionalmente, os três últimos meses do ano são de forte movimento para o setor de transportes, por causa da necessidade de atender à demanda do comércio e da indústria para as vendas de fim de ano. No relatório que acompanha a pesquisa, o Setcesp informa que o fraco desempenho do setor no fim de 2002 confirma as expectativas cautelosas com relação a gastos e investimentos que se instalou no País desde o segundo semestre do ano passado. "Pode-se verificar, com isso, que o período de festas de final de ano não foi suficiente para garantir resultados positivos ao setor de transportes", diz a nota. Apesar do modesto resultado, 78% das empresas de transportes pesquisadas pelo Setcesp consideraram que o ano de 2002 foi melhor do que 2001 porque o nível de endividamento diminuiu. O sindicato divulga o estudo regularmente desde junho de 2001. De acordo com a entidade, a pesquisa tem por base informações divulgadas pelas 50 maiores transportadoras instaladas na Grande São Paulo. O Setcesp representa mais de 1.000 empresas localizadas em São Paulo, Osasco e Guarulhos.